Мутко: ситуация с допингом спортсменов является политическим тупиком

22:06, 25 января 2017, ПАИ

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что ситуация с допингом спортсменов зашла в политический тупик. Он привел в пример сборную Белоруссии по гребле, которая была отстранена от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, однако позднее дисквалификация была отмена. «Человек был на Олимпийских играх, у нее брали пробы, медаль вручили, а теперь лишили. Вот недавно белорусов восстановили, но они пропустили уже Олимпиаду»,— приводит «Р-Спорт» Виталия Мутко.

Сегодня стало известно, что МОК лишил известную российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей, завоеванных ею на Играх-2008 в Пекине. Такое решение МОК принял после того, как повторная проверка допинг-проб, взятых у спортсменки в Пекине, дала положительный результат.