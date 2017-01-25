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Политика

Мутко: ситуация с допингом спортсменов является политическим тупиком

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что ситуация с допингом спортсменов зашла в политический тупик. Он привел в пример сборную Белоруссии по гребле, которая была отстранена от Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, однако позднее дисквалификация была отмена. «Человек был на Олимпийских играх, у нее брали пробы, медаль вручили, а теперь лишили. Вот недавно белорусов восстановили, но они пропустили уже Олимпиаду»,— приводит «Р-Спорт» Виталия Мутко.

Сегодня стало известно, что МОК лишил известную российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей, завоеванных ею на Играх-2008 в Пекине. Такое решение МОК принял после того, как повторная проверка допинг-проб, взятых у спортсменки в Пекине, дала положительный результат.

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