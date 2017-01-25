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Политика

Россия предложила в проекте сирийской конституции образовать курдскую автономию

В проекте конституции Сирии, которую российская сторона передала представителям вооруженной оппозиции Сирии, предлагается сохранить страну как унитарное государство, но выделить в ее составе курдскую автономию. Положения проекта главного закона страны раскрыл «Интерфакс» со ссылкой на источник в оппозиции. «Сирия остается унитарным государством, но на ее территории предлагается создать курдскую автономию»,— сообщил собеседник агентства. По его словам, в документе закрепляется «право других регионов Сирии выбрать свой язык в качестве основного регионального».

Также в документе предусмотрена отмена шариата в качестве источника права страны. Также проект конституции прописывает государственное устройство страны в форме республики, где президент избирается раз в 7 лет, без права перевыборов. По словам источника, «исключено положение, согласно которому президентом Сирии должен быть мусульманин». Таким образом, документ предлагает изменить название страны с «Сирийской арабской республики» на «Сирийскую республику».

Предлагается замена однопалатного парламента двухпалатным. «В конституции отменяется однопалатный парламент, заменяется двухпалатным парламентом: нижняя палата — Народная ассамблея, верхняя — Ассамблея регионов. В обязанности парламента входит назначение главы Центробанка, а также назначение судей Верховного Конституционного суда»,— сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российские специалисты подготовили проект новой конституции Сирии, который был передан на рассмотрение делегации вооруженной оппозиции страны в Астане. «Признана важность запуска политического процесса»,— заявил спецпосланник президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Господин Лаврентьев подчеркнул, что Россия «старается помочь» сирийской оппозиции. Напомним, в ходе переговоров в Астане Турция и представители вооруженной оппозиции выступили против требования Дамаска, чтобы Сирия оставалась светским государством.

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