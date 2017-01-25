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Общество

ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Псковской области на дорогах наблюдается гололед. Главное управление МЧС России по Псковской области предупреждает всех участников дорожного движения: будьте предельно внимательны и осторожны в сложных погодных условиях!. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

При управлении автомобилем на скользкой дороге все движения водителя должны быть более плавными. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололедице может привести к заносу. «Избегайте резкости в начале движения, при переключении передач, разгоне, повороте и торможении. Размеренное управление автомобилем придает ему большую устойчивость.

Скользкая дорога не прощает неожиданностей, поэтому другие водители заранее должны знать о ваших намерениях. Заблаговременно включайте указатели поворотов, а если вам нужно экстренно снизить скорость или остановиться – заранее помигайте стоп-сигналами.

Старайтесь преодолевать обледенелые подъемы на немного повышенной скорости, чтобы не пришлось переключать передачи на подъеме, а затем постепенно делать меньшее нажатие на педаль газа. На перекрестках нужно опасаться столкновения с машинами, которые следуют в поперечном направлении. Будьте осторожными, так как не все водители могут правильно учитывать опасность гололеда. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди – не менее половины скорости движения. Например, при скорости 30 км/ч рекомендованная дистанция – 15 м.

На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность. Помните, что пешеход также идет по обледеневшей дороге и не может быстро остановиться. Не следует подавать звукового сигнала, особенно вблизи от пешехода – в спешке он может поскользнуться и упасть в непосредственной близости от автомобиля. Будьте особенно внимательны к детям и пешеходам пожилого возраста», - говорится в сообщении пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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