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Общество

Кадыров поспорил с Васильевой о хиджабах в школах

Министр образования России Ольга Васильева навязывает обществу свое личное мнение, выступая против ношения хиджабов в школах. Такую позицию высказал в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое личное убеждение навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают», — написал он.

Статья 28 Конституции России гарантирует свободу совести и вероисповедания, напомнил Кадыров. «Видимо, не все чиновники читали эту статью», — заметил он, пояснив, что платок является «важной частью одежды мусульманина».

Глава Чечни выразил мнение, что тема ношения хиджабов поднимается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы. «Наркомания, пьянство, преступность, систематические посягательства преподавателей на половую неприкосновенность детей... Вот что должно беспокоить всех, кто воюет с хиджабами», — отметил Кадыров.

В Минобрнауки отказались комментировать «Интерфаксу» заявление руководителя Чеченской Республики.

Дискуссии вокруг ношения хиджабов в школах обострились после того, как стало известно, что в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, руководство Татарстана потребовало от учителей и учениц школы в селе Белозерье снять мусульманские платки.

24 января ситуацию прокомментировала Васильева. Она указала, что вопрос уже решен Конституционным судом, который постановил, что «хиджабу как подчеркивающему национальную принадлежность не место в школе». «Не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой свое отношение к вере стараются подчеркнуть», — добавила министр образования.

Верховный суд России признал законным запрет на ношение хиджабов и другой религиозной атрибутики, а также мини-юбок, джинсов, одежды с глубоким декольте и пирсинга в школах Мордовии в феврале 2015 года. Первоначально запрет был установлен правительством республики.

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