Розничная торговля в России упала на пять процентов

22:47, 25 января 2017, ПАИ

Оборот розничной торговли в России за 2016 год сократился на 5,2 процента по сравнению с прошлым годом и составил 28,8 триллиона рублей. Об этом сообщается в данных, представленных Росстатом, пишет Лента.ру.

В декабре падение показателя ускорилось, составив 5,9 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

Падение оборота розничной торговли по сравнению с 2015 годом несколько замедлилось. В позапрошлом году он снизился сразу на 10 процентов, что стало худшим показателем за шесть лет.

12 января исследовательский холдинг «Ромир» сообщил, что реальные расходы россиян в декабре 2016 года упали до минимума за пять лет.

В конце декабря 2016 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что рост реальных доходов населения в 2017 году составит около 1,5 процента.

Минэкономразвития в конце 2016-го пересмотрело оценку падения реальных располагаемых доходов населения за год с 5,6 процента до 5,8 процента.