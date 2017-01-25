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Политика

Трамп подписал указ об охране границы США

Президент Дональд Трамп подписал указы об охране границы США, а также об иммиграции, сообщает Associated Press.

Указы включают в себя ужесточение миграционной политики, в том числе высылка из США осужденных за преступления, а также незаконно находящихся на территории страны лиц.

Кроме того, в указе говорится о строительстве «крупного барьера» на границе с Мексикой.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в конечном итоге за строительство стены на границе США и Мексики заплатит Мексика.

По его словам, строительство начнется «в относительно короткие сроки», а Мексика заплатит за стену со стопроцентной вероятностью.

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