Вице-губернатор поручил руководителю госкомитета по ЖКХ провести максимально широкое обсуждение новой схемы оплаты ОДН

23:54, 25 января 2017, ПАИ

Вице-губернтор Псковской области Александр Кузнецов сегодня, 25 января, в ходе брифинга, посвящённого новой схеме оплаты расходов на общедомовые нужды в многоквартирных домах, вызвавшей большой общественный резонанс, поручил и.о. председателя регионального госкомитета по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову в ближайшее время провести максимально широкое обсуждение методики разработки нормативов, которые применяются при расчёте платежей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Кузнецов распорядился выложить в открытый доступ всю исходную информацию, чтобы граждане сами могли оценить методику разработки нормативов и правильность их применения, а также, возможно, выявить ошибки в расчётах.

«Публичное обсуждение этих нормативов - я этого не видел и не слышал. Собираем большие аудитории, вывешиваем на порталах. У нас много компетентных людей, которые могут также посмотреть и, может быть, заметить какую-то неправильную запятую, которую мы не заметили», — сказал Кузнецов.

В свою очередь председатель наблюдательного совета при госкомитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов сообщил что 6 февраля в 18:00 в бизнес-центре «Новая слобода» на улице Максима Горького в Пскове пройдёт очередное заседания клуба для старших многоквартирных домов, где будет разбираться ситуация с новой схемой платежей за содержание общего имущества и призвал всех заинтересованных граждан посетить мероприятие.

Между тем Александр Кузнецов поручил Агапову провести совещания с представителями управляющих компаний и просить их не применять штрафные санкции за неоплату январских квитанций, в случаях, если до этого и после граждане оплачивают расходы на общедомовые нужды вовремя и в полной мере.

Вице-губернатор пояснил, что после того, как февральские квитанции будут рассчитаны с применением не аналогового, как в январе, а расчётного метода, в марте необходимо будет произвести сравнительный анализ и, если выяснится, что в методике начисления платы за январь были допущены ошибки, определить механизм компенсации оплаченных гражданами средств.

«Что будет с теми деньгами, которые, если понятийно говорить, переплачены? Есть ситуация, которую тут не следует забывать - практически на всех домах установлены узлы учета, и разница между показателями счётчиков и оплаченными в январе объёмами не пропадает, не сгорает: общедомовое собрание вправе будет принять решение, куда направить эти деньги на содержание дома. Проблема есть с домами, где узлов учёта нет - поскольку есть норматив, и все деньги, собранные по нему, направляются напрямую ресурсоснабжающим организациям», — отметил Кузнецов.

«Сравнените результаты применения расчётного и аналогового методов в первом квартале, чтобы мы вернулись к вопросу перерасчёта, — обратился он снова в Андрею Агапову. — Если мы понимаем, что в аналоговом методе есть какие-то ошибки, а я уже об этом слышу в том числе по площади, то нужно вернутся к вопросу переплаченных средств.

Давайте мы в течение первого квартала будем мониторинг производить, и по его итогам обсудим: найдем вариант, как это скомпенсировать, по крайней мере будем его искать».