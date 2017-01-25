Александр Кузнецов: Мы постараемся добиться возможности для жильцов платить по показаниям общедомовых узлов учёта

01:09, 26 января 2017, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов в среду, 25 января, пообещал постараться добиться возможности для жильцов многоквартирных домов оплачивать расходы на коммунальные ресурсы для общедомовых нужд на основании данных общедомовых узлов учёта, а не новой методике, предполагающей применение разработанных экспертной организацией нормативов.

Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества. Александр Кузнецов в ходе брифинга заметил, что это произошло из-за применения аналогового метода расчёта платежей, и выразил уверенность, что в феврале жители получат квитанции с гораздо меньшими (до 10 раз) суммами за счёт применения расчётного метода.

Между тем, как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, присутствовавший на брифинге председатель общественного совета при госкомитете региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов заметил, что, на первый взгляд, новые нормативы для расчёта оплаты общедомовых нужд были разработаны верно.

«Исходя из чистой математики ошибок в разработанных нормативах, кажется, нет, — отметил он. — Но есть вопросы к исходным данным, которые предоставлялись самому разработчику нормативов — в первую очередь это площади жилого фонда. Так, мы столкнулись с тем, что не всегда площади, указанные в квитанциях, совпадают с теми, что указаны на сайте «Реформа ЖКХ». Так же есть вопросы к нормам, по которым рассчитывались соответствующие нормативы - это нормы 1989 года. На наш взгляд, это и вызвало довольно большой размер январских платежей».

При этом Алексей Кириллов добавил: «Мы проверяли ситуацию в других регионах и могу сказать: нормативы в Псковской области - одни из самых низких или, как минимум, на том же уровне, что и в других областях. Следовательно, это говорит не об ошибке исполнителя, а, может быть, об ошибке в федеральном законодательстве. Поэтому мы более углубленно будем смотреть на те параметры, которые указаны в 306 постановлении правительства».

«Математически, как вы говорите, всё верно, но создается парадокс, когда 200 литров воды [по методике, которая применялась при составлении январских квитанций - ПАИ] нужно на помывку одного квадратно метра — а не 20, как было раньше. Мы это ни себе, ни другим не сможем объяснить», — заметил Александр Кузнецов.

На это Алексей Кириллов ответил, что если по холодной и горячей воде применение расчётного метода действительно даёт сумму в 10 раз меньше, чем применение аналогового метода, то по электроэнергии ситуация выглядит ровно наоборот. «Мы сейчас проводили анализ по одной из управляющих организаций: в декабре общая плата по дому составляла 226 тысяч - а по новому методу уже 690 тысяч», — заметил он.

В связи с этим председатель общественного совета при госкомитете подчеркнул, что необходимо внести ясность в вопрос о том, может ли общее собрание собственников жилья «вернутся к вопросу о платежах по показаниям прибора учёта, если так выходит меньше».

Вице-губернатор Кузнецов поддержал его позицию по данному вопросу: «Мы ещё 5 лет назад всех убеждали по программе энергоэффективности устанавливать приборы учёта — и будем убеждать», — напомнил он и подчеркнул, что действия по установке общедомовых счётчиков должны поощряться, а сложившаяся ситуация этому прямо противоречит.

«Но меня больше беспокоят те дома, где приборов учёта нету - средства по нормативу сразу уходят ресурсникам, пропадают стимулы к экономии, — добавил заместитель главы региона. — Давайте предложим нашим гражданам тарифное меню, чтобы наш потребитель, имея узел учета, имея норматив по аналоговому или расчётному методу, мог выбрать, как ему выгоднее платить. Но главное, дом должен платить ровно столько, сколько он потребляет, иначе мы нехорошие ситуации создадим». При этом он признался, что пока специалисты не нашли в законодательстве возможности для принятия решений о способе начисления платы за ОДН собственниками.

Между тем Алексей Кириллов добавил, что в новой ситуации стало «очевидно невыгодно платить по показаниям индивидуальных счётчиков» даже с учётом применения повышающих коэффициентов для тех, кто соответствующих узлов учёта не имеет. Александр Кузнецов согласился, что такую ситуацию также необходимо менять.