Россиянам хотят запретить называть детей «неправильными именами»

08:09, 26 января 2017, ПАИ

Депутаты Госдумы РФ предлагают запретить родителям называть детей нелепыми именами. Думский комитет по госстроительству и законодательству сегодня, 26 января, намерен рекомендовать коллегам принять в первом чтении соответствующий законопроект, пишет газета «Известия».

Этот документ в апреле прошлого года внесла в Госдуму сенатор Валентина Петренко. В нем говорится о том, что имя «не может состоять из цифровых, буквенных обозначений, числительных, символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержать указания на ранги, должности».

Свое предложение Петренко объясняла тем, что сотрудники ЗАГСов не могут отказать в регистрации имени ребенка по причине его неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости. В пояснительной записке к проекту говорилось о том, что «давая необычное, экзотическое имя своему ребенку, родители не всегда представляют, с какими трудностями, особенно в детском коллективе, может столкнуться их сын или дочь».

В этой же пояснительной записке приводились необычные имена, которые давали детям в Москве: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Апрель, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана, София-Солнышко. Также в ней упоминалась история о мальчике, которого родители уже более 10 лет не могут записать под именем БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). В результате мальчик до сих пор живет без оформленных документов.

Однако в комитете по госстроительству и законодательству не исключают, что ко второму чтению законопроект будет доработан так, чтобы детей нельзя было называть не только аббревиатурами и цифрами, нецензурными словами, но и нелепыми именами, названиями месяцев и так далее.

