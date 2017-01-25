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Спорт

Финансирование ГТО за три года увеличилось в 12 раз

На внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2016 году было выделено 127,4 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия».

Экспертно-аналитический центр Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) подготовил аналитическую записку «О внедрении всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Научная группа во главе с директором центра Николаем Калмыковым провела анализ работы по внедрению ГТО за период 2014-2016 годов, когда популярная в советские времена программа физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и спортивных организациях была возрождена на государственном уровне.

В разделе «Статистическое наблюдение за организацией и проведением ГТО» говорится, что по сравнению с первым годом работы программы значительно увеличено субсидирование процесса ее внедрения. Если в 2014 году на внедрение ВФСК ГТО из бюджета выделялось 10,7 млн рублей, то в 2016 году — уже 127,4 млн рублей. 

При этом эксперты отметили ежегодное увеличение числа участников движения ГТО: если в 2014–2015 годах нормы ГТО сдавали 5 млн россиян, то за один прошлый год зарегистрированы более 3,5 млн. Охват по регионам также увеличился — с 12 субъектов Федерации в 2014 году до 61 региона в 2015-м.

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