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Общество

Внимательно наблюдать за кошкой советует сегодня народный календарь

26 января по народному календарю наступил Ермилов день, пишет сalend.ru.

В народе этот день получил название в честь церковной даты, установленной в память мучеников Ермила и Стратоника Синигидонских (Белградских). Они жили в III-IV веках.

В этот день по случаю холодов полагалось проводить день дома. Люди так и говорили: «Ерема на печи — болезнь одолей и больше не болей». Еще одна похожая поговорка звучала так: «Ерема на печи, а кошка в печурке». На Ерему советовали особо внимательно наблюдать за кошкой, живущей в доме. По ее поведению предсказывали погоду.

Прогнозы предков были разнообразны. Например, говорили: «Если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет — ненастье у ворот». У кошки можно было попросить и излечения от болезней. Старики советовали в случае непонятного недуга понаблюдать, куда чаще всего ложится животное, «встать на это место и не сходить с него подольше». Кошек вообще почитали. Считалось, что если кто-нибудь убьет это животное — тот семь лет не будет счастья видеть.

Верили и в другие приметы. Так, туманный круг около месяца в Ермилин день предвещал метель.

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