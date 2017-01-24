За сутки в псковскую полицию поступили 60 сообщений о преступлениях и происшествиях

08:20, 26 января 2017, ПАИ

25 января в органы внутренних дел Псковской области поступили 60 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В оперативных сводках ведомства за прошедшие сутки зарегистрированы 27 преступлений, в том числе 5 краж.

Сотрудники ГИБДД задержали вчера 5 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 410 нарушений Правил дорожного движения.

