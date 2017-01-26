День таможенника празднуют в мире 26 января

08:28, 26 января 2017, ПАИ

26 января отмечается Международный день таможенника. Как сообщила Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Наталья Князева, Псковская таможня присоединилась к поздравлениям коллег.

Псковскую таможню и сотрудников Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики, Налогово-таможенного департамента Эстонской республики долгие годы связывают партнерские отношения, в которых заинтересованы обе стороны.

В международном сотрудничестве сторон прошедший год не стал исключением. XVII Международная выставка «Таможенная служба – 2016», состоявшаяся в октябре прошлого года в Москве, стала площадкой для обсуждения совместных проектов. Коллеги из прибалтийских стран представили свои службы в формате участников выставки.

Совместные мониторинги, рассмотрение перспективных технологий, обмен информацией о статистике взаимной торговли, обмен данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, совместные тестовые испытания информационного взаимодействия - лишь часть перечня партнерского взаимодействия таможенников. Отдельные практические вопросы решаются в формате международных встреч с латвийскими и эстонскими коллегами в течение всего года.

Международное сотрудничество нацелено на создание благоприятного климата для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности и физических лиц сопредельных государств при соблюдении таможенных формальностей.

«Пятый год в регионе деятельности Псковской таможни успешно реализуется совместный проект ФТС России, Налогово-таможенного департамента Эстонской республики и бизнеса сопредельных государств, направленный на оптимизацию перемещения товаров и транспортных средств через МАПП Куничина Гора - Койдула на российско-эстонской границе. Налажено тесное сотрудничество с зарубежными коллегами в период проведения официальных культурных и спортивных мероприятий. Кроме того, партнерские отношения с латвийской и эстонской сторонами закреплены соглашениями о предварительном уведомлении и взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и нештатных ситуациях в пунктах пропуска на российско-латвийской и российско-эстонской границах», - отметили в Псковской таможне.

Напомним, в ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название – Всемирная таможенная организация. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы. Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника.