Курирующий экономику комитет ПОС предложил создать рабочую группу для доработки законопроекта об инвесторах

08:37, 26 января 2017, ПАИ

Накануне 6-й сессии Псковского областного Собрания комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию собрался на заседание, чтобы рассмотреть профильные вопросы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Дискуссию вызвали предложенные изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», предполагающие расширение трактовки понятия «инвестор».

По словам первого заместителя председателя Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Марины Аникеевой, сейчас статусом инвестора обладают юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области, зарегистрированные и состоящие на учёте в налоговых органах области. В новой трактовке инвесторы – это российские и иностранные юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность на территории области.

«Какова цель этого законопроекта?» - поинтересовался у разработчиков документа депутат Всеволод Козловский. Марина Аникеева ответила, что изменение понятия «инвестор» поможет привлечь в регион инвесторов, имеющих регистрацию на территории других субъектов РФ, но осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Псковской области. Заместитель руководителя госкомитета уточнила, что на эту категорию инвесторов налоговые льготы распространяться не будут. Государственная поддержка будет оказываться в виде сопровождения реализуемых на территории области стратегических инвестиционных проектов, которое заключается в подборе земельных участков и содействии в подключении к инженерным сетям.

Депутат Ян Лузин отметил, что «регионы конкурируют между собой за прописку материнской компании», и, по его мнению, новый закон вряд ли поможет существенно изменить инвестиционный климат в регионе.

«В чём сложность для инвестора зарегистрировать предприятие на территории области?» - выразил недоумение парламентарий.

Председатель комитета Александр Братчиков поддержал коллегу, обратив внимание, что в региональном законодательстве нет чётко прописанных критериев для признания инвестиционного проекта стратегическим. Он предложил создать рабочую группу для доработки законопроекта. Войти в её состав изъявили желание депутаты Александр Братчиков, Ян Лузин, Андрей Козлов, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Аркадий Мурылёв. По общему решению в неё также будет включён представитель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области» решением комитета рекомендовано принять в первом чтении.

Поддержку комитета получил проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «О реализации переданных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению земельными участками, иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности, расположенными на территории Псковской области».

В ходе обсуждения документа, приводящего региональный закон в соответствие с федеральными нормами, депутат Всеволод Козловский отошёл от повестки заседания и обратился к председателю Государственного комитета по делам строительства и жилищно-коммунальному хозяйству Андрею Агапову с вопросом о расчёте нормативов за общедомовые нужды. Парламентарий отметил, что жители многоквартирных домов не понимают, откуда берутся новые цифры в квитанциях.

Руководитель отраслевого ведомства признал, что рассчитанные аналоговым методом нормативы по горячей и холодной воде на общедомовые нужды оказались завышенными и с февраля эти нормативы будут изменены в сторону уменьшения.

В ходе дальнейшего заседания Александр Братчиков представил коллегам нового члена комитета – Петра Алексеенко, получившего вакантный мандат депутата областного Собрания от партии КПРФ и изъявившего желание работать в комитете по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Кандидатура коммуниста предложена на должность заместителя председателя комитета на постоянной профессиональной основе. Вопрос о назначении Петра Алексеенко будет рассмотрен на сессии областного парламента 26 января. Решение будет принято путем тайного голосования.