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Общество

Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах

В рамках контроля за исполнением Постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области проверили 246 объектов торговли и выявили один факт реализации запрещенной спиртосодержащей продукции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

В связи с этим в Роспотребнадзоре отметили, что хозяйствующие субъекты Псковской области добросовестно исполняют временный запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 процентов объёма готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей). 

Тех, кому стало известно о незаконной продаже спиртсодержащей продукции или о случаях отравления суррогатной, недоброкачественной спиртсодержащей продукцией, просят сообщать ежедневно по телефону «горячей линии» Управления: (8112) 66-28-20, 66-20-69, 62-16-63 для оперативного принятия мер к изъятию ее из оборота.

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