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Общество

В великолукском магазине изъяли стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола

Специалисты Управления Роспотребнадзора изъяли в великолукском магазине «Автомир» на улице Винатского, 15 стеклоомывающую жидкость с высоким содержанием метанола. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой проверки в продаже обнаружили 5 литров стеклоомывающей жидкости «Ice Storm» марки «Crystal Clear» (изготовитель ООО «Регалит», адрес производства: Московская область, Раменский район, деревня Островцы, 14 км от МКАД по Новорязанскому шоссе), произведенной в мае 2016 года. По результатам лабораторно-инструментального исследования указанной «незамерзайки» выявили  метиловый спирт (метанол), в 360 раз превышающий норматив (в концентрации 900 мл метанола на 5 литров стеклоомывающей жидкости, что не соответствует главе II раздела 5 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору», норматив - не более 0,05%). 

В Роспотребнадзоре напомнили, что запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа населению указанных средств. В современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, который имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон. Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, дешев и хорошо очищает стекла. «Однако метиловый спирт (метанол) - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз», - подчеркнули в управлении. 

Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании; раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей, глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, вегето-сосудистой дистонии, ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано 5-10 граммами вещества.

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