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Общество

На исправительные работы отправится житель Красногородского района за долг по алиментам

К 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства приговорил суд 56-летнего жителя Красногородского района за долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 230 тыс. рублей. Приговором мирового судьи судебного участка №6 он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

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