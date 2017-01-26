На исправительные работы отправится житель Красногородского района за долг по алиментам

09:14, 26 января 2017, ПАИ

К 4 месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства приговорил суд 56-летнего жителя Красногородского района за долг по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 230 тыс. рублей. Приговором мирового судьи судебного участка №6 он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.