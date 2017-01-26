0
11:12
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
10:24
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
09:09
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
22:27
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
21:52
День студента в Пскове (ВИДЕО)
20:05
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
18:20
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

На трассе Р-23 в Псковской области сегодня проводят ремонтные работы, затрудняющие движение

Сегодня, 26 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор». 

Движение в оба направления затруднено на участках с 192-го по 200-й километр автодороги, с 215-го по 238-й километр, с 257-го по 260-й километр. Движение в сторону Пскова ограничили на 243-м – 248-м  километрах в деревнях Сверетово и Цапелька Стругокрасненского района. Участки откроют для проезда в 17:00. 

Кроме того, на км 522+176 продолжается текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
26 января 2017
С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
26 января 2017
Роспотребнадзор проверил исполнение запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции в 246 псковских магазинах
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
26 января 2017
Для псковичей подготовили новые выгодные предложения на строящиеся объекты
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
25 января 2017
ГУ МЧС России по Псковской области обращает внимание автомобилистов на осторожность в сложных погодных условиях
День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
25 января 2017
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
День студента в ПсковГУ (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...