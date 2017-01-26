На трассе Р-23 в Псковской области сегодня проводят ремонтные работы, затрудняющие движение

09:32, 26 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 192-го по 200-й километр автодороги, с 215-го по 238-й километр, с 257-го по 260-й километр. Движение в сторону Пскова ограничили на 243-м – 248-м километрах в деревнях Сверетово и Цапелька Стругокрасненского района. Участки откроют для проезда в 17:00.

Кроме того, на км 522+176 продолжается текущий ремонт моста через реку Плиссу, а на км 358+216 - ремонт моста через реку Синюю. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.