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Общество

26 января при поддержке «Псковэнерго» стартует акция по пожарной и электробезопасности

26 января в Великих Луках открываются областные соревнования среди четвероклассников, в ходе которых школьники борются за право выхода в финал, демонстрируя свои знания правил пожарной и электробезопасности. Это ежегодное комплексное профилактическое мероприятие, которое проводится по инициативе и при поддержке Государственного управления образования Псковской области, филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», ГУ МЧС России по Псковской области и Псковского областного отделения ВДПО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Фото пресс-службы компании "Псковэнерго"

В акции участвуют учащиеся четвертых классов всех школ Псковской области. В конце прошлого года в ходе тестирования были выявлены лучшие школьные команды, которым и предстоит участвовать в конкурсе. Ребятам предстоит показать жюри отчет о своих социальных акциях – профилактической работе среди дошкольников, младшеклассников, родителей и прочих аудиторий по пропаганде правил пожарной и электробезопасности.

Кроме того, четвероклассники примут участие тематической игре по станциям, каждая из которых посвящена важнейшим аспектам защиты жизни и здоровья в опасных ситуациях. Одна из игровых станций – «Безопасное электричество» - полностью посвящена правилам безопасного поведения вблизи электросетевых объектов и навыкам обращения с бытовыми электроприборами. Новшеством этого года стало введение в состав игровых станций тематической викторины по безопасности на воде, разработанной специалистами ГИМС.

26 и 27 января за право выхода в финал будут бороться четвероклассники 17 школ города Великие Луки. Конкурсные испытания пройдут на базе Центра детского и юношеского технического творчества. В период с 1 по 10 февраля пройдут соревнования для учащихся школ города Пскова.
На март запланированы межрайонные соревнования. 14 марта Опочецкий район принимает команды Опочецкого, Пустошкинского, Себежского, Новоржевского, Пушкиногорского районов. 17 марта в Бежаницком районе встретятся команды из Бежаницкого, Локнянского, Дновского, Дедовичского и Порховского районов. 21 марта на базе Палкинской школы будут соревноваться школьники из Палкинского, Пыталовского, Красногородского, Печорского и Островского районов. 22 марта в Плюссу приедут четвероклассники из Плюсского, Гдовского, Стругокрасненского, Псковского районов. Завершится этап 6 апреля в Великолукском районе, где пройдет игра по станциям для ребят из Великолукского, Невельского, Куньинского, Новосокольничского и Усвятского районов.

По традиции участники и победители конкурсного этапа получат призы и подарки от организаторов акции. В этом году за отличное знание правил электробезопасности можно будет получить уникальное издание – книгу «Тайна синего пульта». Это продолжение сказочной истории про удивительные приключения девочки Насти и ее друзей. Вернувшись с каникул, герои сказочной повести встречают новых друзей из волшебной страны Эльсинории, вместе они проходят через испытания и открывают для себя новую профессию - Энергетику. Книга издана при поддержке МРСК Северо-Запада.

Комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, филиала МРСК Северо-Запада «Псковэнерго», Псковского областного отделения ВДПО, Государственного управления образования Псковской области с 2003 года. По данным организаторов, за время проведения конкурса на территории Псковской области не зафиксировано пожаров по причине детской шалости и или случаев электротравматизма среди детей охваченной возрастной категории.

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