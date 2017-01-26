Стругокрасненским школьникам вручили светоотражатели

10:37, 26 января 2017, ПАИ

25 января в Стругокрасненской средней общеобразовательной школе с учащимся начальных классов провели урок-занятие по вопросу правил безопасности юного пешехода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном комитете Псковской области по транспорту.

Сотрудники комитета, ГБУ ПО «Псковавтодор» и Госавтоинспекции вручили учащимся фликеры, подробно рассказали, куда прикрепить светоотражатель, как он «работает», и еще раз напомнили о правилах безопасного поведения пешеходов.