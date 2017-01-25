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Политика

Минобороны: Российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются». Как сообщает ТАСС, представитель российского военного ведомства также порекомендовал британскому министру обороны обратить больше внимание на реальное состоянии королевских ВМС.

Такое заявление последовало в связи с высказываниями министра обороны Великобритании Майкла Фэллона в отношении российской авианесущей корабельной группы, которая проходит через Ла-Манш, возвращаясь домой, после выполнения боевой задачи. Британский министр по поводу сопровождения группы российских кораблей судами Королевского британского флота заявил: «Мы внимательно следим за «Адмиралом Кузнецовым» на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа».

«Цель подобных заявлений и шоу, разыгранного с эскорт-сопровождением наших кораблей, - отвлечь внимание британских налогоплательщиков от реального состояния королевского военно-морского флота», - отреагировал Конашенков.

Представитель российского военного ведомства сказал, что «во-первых, российские боевые корабли в бессмысленных эскорт-услугах не нуждаются, фарватер и курс знают». «И, во-вторых, рекомендовали бы господину Фэллону больше внимания уделять британскому флоту, тем более, что для этого, как недавно отмечала та же английская пресса, есть все основания», - добавил он.

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