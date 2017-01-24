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В Великих Луках и Усвятах задержали автомобилистов, повторно севших за руль нетрезвыми

В Великих Луках и Усвятах дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное  правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 25 января около 14:00 в Великих Луках у дома по улице Лаврино полицейские остановили «Ниссан», которым управлял 33-летний горожанин в состоянии алкогольного опьянения. 24 января в Усвятах по улице 25 лет Октября на ВАЗ-2110 двигался нетрезвый 42-летний местный житель. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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