В Великих Луках 63% расходов в 2016 году направили на функционирование соцсферы

10:48, 26 января 2017, ПАИ

В 2016 году в Великих Луках расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность, сообщила и. о. начальника городского финансового управления Наталья Дмитриева на совещании, посвященном подведению итогов за минувший год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Наталья Дмитриева уточнила, что в совокупности на функционирование социальной сферы было направлено 63% от общей суммы расходов. Это реализация мероприятий в области образования, физкультуры и спорта, культуры и социальной политики.

По ее словам, по-прежнему преобладают расходы в сфере образования, серьезные финансовые вложения были направлены на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. В частности, речь идет о ремонте школы № 13, реконструкции и техническом оснащением театра, строительстве спортивных объектов.

На жилищно-коммунальное хозяйство ушло 20% от всех произведенных расходов, в том числе на переселение граждан из ветхого аварийно-жилищного фонда, газификацию города, строительство наружных сетей водопровода и канализации, снос многоквартирных ветхих домов, на различные мероприятия по благоустройству города, содержание и ремонт улично-дорожной сети, а также дворовых территорий.

Как отметила Наталья Дмитриева, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием на 2016 год по основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств и предоставление муниципальных услуг выполнены. Для этого была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений. Заработная плата бюджетникам выплачивалась своевременно, и просроченной кредиторской задолженности по выплате зарплаты нет, подчеркнула она.

Кроме того, на совещании было озвучено, что в бюджет Великих Лук в 2016 году поступило 619,6 млн рубле, 80% от поступлений по налоговой инспекции составили платежи от налогоплательщиков города. Основные поступления налогов в казну обеспечили такие организации, как ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, Великолукская межрайонная больница, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С».