В великолукской колонии прошёл итоговый аттестационный экзамен по профессиональному обучению

12:15, 26 января 2017, ПАИ

Осужденные, обучающиеся в филиале образовательного учреждения № 38, расположенном на территории исправительной колонии в Великих Луках, сдали квалификационный экзамен по специальности «машинист котельных установок». Предварительно все учащиеся прошли промежуточные аттестации и получили допуск к основному экзамену. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На протяжении полугода осужденные осваивали данную специальность, совершенствовали свои знания и навыки в области строения и работы котельных установок, правилах их эксплуатации. Итоговый экзамен проходил в традиционной форме и оценивался по пятибалльной системе.

В работе экзаменационной комиссии приняли участие представители кустовой инспекции технического надзора УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Дмитрий Новосельский, возглавивший комиссию, и Олег Парусов, а также сотрудники исправительного учреждения.

По итогам выпускных экзаменов документ единого образца, свидетельствующий о приобретении ими соответствующей специальности, получили 24 осужденных.