За прошлый год в Великих Луках произошли 60 пожаров

11:09, 26 января 2017, ПАИ

В 2016 году на объектах и в жилом секторе Великих Лук были зарегистрированы 60 пожаров. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации муниципалитета, об этом на совещании, посвященном подведению итогов за минувший год, рассказал начальник отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Сергей Тимофеев.

По его словам, более половины возгораний произошли в жилом секторе, где погибли 6 человек. Основными причинами пожаров послужили неосторожное обращение с огнем (19 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (12), нарушение правил эксплуатации печей (8). Причиной еще 20 пожаров стали поджоги.

Кроме того, как отметил Сергей Тимофеев, в прошлом году отмечено увеличение пожаров в производственных зданиях. Это объекты, которые эксплуатируют организации малого и среднего предпринимательства. Одной из причин, по его мнению, стало снижение внимания вопросам пожарной безопасности руководителями этих предприятий.

О состоянии правопорядка в городе в 2016 году доложил начальник штаба ОМВД России по городу Великие Луки Александр Тинкович. В целом отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, связанных с оборотом наркотиков, краж, увеличилась общая раскрываемость преступлений. Также в минувшем году наблюдалось снижение количества ДТП, в том числе аварий с пострадавшими.

Как подчеркнул Александр Тинкович, в целях дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки в городе основные усилия сотрудников отдела будут направлены на профилактику, предупреждение, выявление и раскрытие преступлений, при этом особое внимание планируется уделить преступлениям совершаемым в общественных местах, превентивным и бытовым преступлениям, профилактике преступлений среди несовершеннолетних.

Что касается вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, то ежегодно увеличиваются объемы финансирования на выполнение всех этих мероприятий, в том числе и в рамках муниципальной целевой программы. Это отметил в своем выступлении заместитель председателя комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе администрации города Андрей Яковлев. Он обратил внимание на то, что на протяжении последних лет ЧС природного и техногенного характера на территории города не регистрировались.