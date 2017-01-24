За неделю псковские сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего и погибшего в ДТП

11:32, 26 января 2017, ПАИ

С 18 по 25 января пожарные и спасательные подразделения Псковской области 19 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 3 человека погибли, 14 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В трёх случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.

За указанный период специалисты деблокировали одного пострадавшего и одного погибшего. Двум травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего их передали медицинским работникам.

Один раз осуществлялась стабилизация транспортных средств.

