Жители Северо-Запада стали пить меньше молока

13:45, 26 января 2017, ПАИ

Каждый житель Северо-Западного Федерального округа потребил в 2016 году 266,3 кг молочных продуктов в пересчёте на молоко. Это на 0,6% меньше, чем в 2015 году, когда уровень потребления составил 268 кг на душу населения, сообщает Национальный союз производителей молока.

Последние семь лет эксперты фиксируют падение этого показателя: на 1,5% в 2010 году, на 3,2% в 2013 году, на 2,9% в 2014 году. В 2010 году в СЗФО употребляли 272 кг молочных продуктов на человека.

«В последние годы Россия в целом и Северо-Западный федеральный округ в частности сделали серьёзный шаг назад на пути к достижению нормы потребления молочных продуктов, установленной Всемирной организацией здравоохранения, в 325 кг в год», — пояснил глава Союзмолоко Андрей Даниленко.

По его словам, причина кроется в падении покупательской способности населения, а также в том, что люди теряют привычку потреблять молочные продукты несколько раз в день.