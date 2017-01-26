Псковская таможня представит Северо-Запад на конкурсе «Лучшая пограничная таможенная служба»

11:07, 26 января 2017, ПАИ

Итоги служебной деятельности Псковской таможни позволили выдвинуть её от Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) для участия в конкурсе на звание «Лучшая пограничная таможенная служба». Об этом сообщил начальник СЗТУ генерал-лейтенант Александр Гетман на встрече с журналистами перед началом коллегии по итогам работы Псковской таможни в 2016 году 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, коллектив таможенного поста Убылинка (Пыталовский район) был представлен на конкурс на звание лучшего коллектива таможенных органов ФТС России в категории «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте пропуска».

В целом, подчеркнул Александр Гетман, СЗТУ положительно оценивает итоги работы Псковской таможни в 2016 году. Он отметил положительный опыт таможни в части пресечения попыток незаконного ввоза транспортных средств и борьбе с контрафактом.