С 1 февраля Псковская таможня станет крупнейшей в СЗФО

11:12, 26 января 2017, ПАИ

С 1 февраля в результате реорганизации и слияния с Себежской таможней Псковская таможня станет крупнейшей в Северо-Западном федеральном округе. Об этом заявил начальник Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ) генерал-лейтенант Александр Гетман во время пресс-подхода перед итоговой коллегией Псковской таможни 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

После реорганизации в штате Псковской таможни будут числиться порядка 1,5 тысяч сотрудников.

Александр Гетман рассказал, что посты Себежской таможни в полном составе перейдут в состав Псковской. «Их компетенция не изменится, - уточнил Александр Гетман. - 88% сотрудников Себежской таможни перейдут на работу в Псковскую, ещё 12% отправятся на службу в другие органы СЗТУ».

Он подчеркнул, что реорганизация таможенных органов осуществляется в строгом соответствии с планом, утверждённых приказом Управления.

Кроме того, Александр Гетман поздравил коллег с Международным днём таможенника, который отмечается сегодня, и пожелал всем здоровья и успехов.