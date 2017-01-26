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Общество

Начальник Псковской таможни: Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе

Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе, заявила начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Светлана Степанова 26 января на пресс-подходе перед началом коллегии по итогам деятельности в 2016 году. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Светлана Степанова отметила, что в таможне всегда уделялось особое внимание кадрам, их подбору, обучению, повышению квалификации сотрудников, профилактике и пресечению коррупционных проявлений. «Эту работу мы будем последовательно продолжать», - подчеркнула она.

Руководитель также сказала, что Псковская таможня показывает достижения на выставках, в работе применяются перспективные технологии. «Успех зависит от работы каждого должностного лица, вклад и достижения каждого инспектора видны и оцениваются», - добавила Светлана Степанова.

«На мой взгляд, люди и ежедневное совершенствование нашей деятельности — это два краеугольных камня успеха», - резюмировала она.

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