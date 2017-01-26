0
12:00
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
11:53
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
21:06
Роскачество оценило российских кур
20:05
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
18:53
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас
11:35
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
10:41
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
Еще новости
Экономика

В 2016 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты на 2,9 млрд рублей

В 2016 году Псковский филиал АО «Россельхозбанк» направил на развитие предприятий малого и среднего бизнеса региона более 2,9 млрд рублей, из них субъектам малого бизнеса было выдано кредитов на сумму 1 млрд рублей, среднего предпринимательства – 1,9 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Кредитными ресурсами Россельхозбанка в Псковской области пользуются свыше 200 предприятий сегментов малого и среднего бизнеса. Основная часть действующих кредитов направлена на пополнение оборотных средств, приобретение техники и оборудования, проведение сезонных работ.

«Филиал активно участвует в развитии малого и среднего бизнеса в Псковском регионе. Клиентам данной категории мы предлагаем широкую продуктовую линейку Банка, которая оптимизирована под различные потребности предприятий и предусматривает привлекательные процентные ставки, оперативное рассмотрение заявок, а также возможность поэтапного финансирования», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
26 января 2017
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы 1
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
26 января 2017
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
Роскачество оценило российских кур
25 января 2017
Роскачество оценило российских кур
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
25 января 2017
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас
25 января 2017
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас 11
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
25 января 2017
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу 11
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
25 января 2017
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс» 1
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
24 января 2017
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся 18

Идет загрузка...