В 2016 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредиты на 2,9 млрд рублей

11:16, 26 января 2017, ПАИ

В 2016 году Псковский филиал АО «Россельхозбанк» направил на развитие предприятий малого и среднего бизнеса региона более 2,9 млрд рублей, из них субъектам малого бизнеса было выдано кредитов на сумму 1 млрд рублей, среднего предпринимательства – 1,9 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка.

Кредитными ресурсами Россельхозбанка в Псковской области пользуются свыше 200 предприятий сегментов малого и среднего бизнеса. Основная часть действующих кредитов направлена на пополнение оборотных средств, приобретение техники и оборудования, проведение сезонных работ.

«Филиал активно участвует в развитии малого и среднего бизнеса в Псковском регионе. Клиентам данной категории мы предлагаем широкую продуктовую линейку Банка, которая оптимизирована под различные потребности предприятий и предусматривает привлекательные процентные ставки, оперативное рассмотрение заявок, а также возможность поэтапного финансирования», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.