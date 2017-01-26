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Общество

Tele2 представила новую коммуникационную платформу «Другие правила»

Компания Tele2 изменила свой слоган и фирменный стиль, а также первой на российском телеком-рынке дала возможность абонентам пакетных тарифов переносить неиспользованные минуты и интернет-трафик на следующий месяц.

Внедряя новую коммуникационную платформу, Tele2 выходит за рамки привычного восприятия оператора связи: теперь ее слоган – «Другие правила».

Компания будет делать акцент на инновационных продуктах, отражающих предпочтения абонентов и поддерживающих их стиль жизни, а также сосредоточится на отличном клиентском сервисе. При этом Tele2 сохранит свои ключевые преимущества – честность по отношению к клиентам, простоту и выгодную стоимость услуг.

В наружной рекламе вместо стрит-арта Tele2 будет использовать простой, но эмоциональный фирменный стиль. Оператор сохранил черный цвет в сочетании с контрастными акцентами и добавил вдохновляющие фотографии людей, чтобы придать больше энергии и яркости коммуникациям. В телевизионной рекламе о преимуществах продуктов и услуг Tele2 будут рассказывать уже известные зрителям герои музыкальной группы.

Одновременно с запуском новой концепции Tele2 представляет уникальный для российского телекоммуникационного рынка продукт. Впервые минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках своего пакетного тарифа, не «сгорают» в конце месяца, а переносятся на следующий период. При этом в новом месяце они расходуются абонентом в первую очередь. Услуга бесплатна и работает автоматически на всех открытых для подключения и перехода тарифных планах линейки «Черный».

«Запуск новой коммуникационной платформы прежде всего обусловлен новой бизнес-стратегией Tele2. Одна из ключевых целей стратегии – стать лучшей сервисной компанией на российском рынке. Чтобы достичь этого, наши продукты и услуги должны быть выгодными, простыми и честными. Мы будем активно развивать разнообразные цифровые партнерские сервисы и делать это все максимально быстро. Мы создаем альтернативу существующим решениям на рынке и стремимся улучшить качество жизни потребителей мобильной связи. Мы уверены, что новая коммуникационная концепция поможет донести наши сообщения до абонентов. Другие правила – это не просто слова: каждым своим продуктом и услугой мы будем активно выступать за права абонентов и против навязанных правил и ограничений», - рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. 

Партнером по созданию новой коммуникационной платформы Tele2 является международное креативное агентство McCann Moscow. Разработкой визуального стиля занималось международное агентство интегрированных коммуникаций Grey.

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