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4 февраля в Пскове откроется выставка Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев»

4 февраля в 14:00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие выставки Игоря Шаймарданова «Пушкин - друг зайцев». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Вместе с Александром Пушкиным, в работах художника будут присутствовать «звери большие, зверишки меньшие». Вся эта живность, пичужки и насекомые, вымышленные и сказочные существа являются полноправными героями второго плана в литературном наследии поэта. И если у них не случается быть непосредственными участниками всех сюжетных перипетий, то, как минимум они дополняют и завершают общую картину повествования, вносят последний штрих своим присутствием в пушкинском кадре», - рассказали в библиотеке.

В актовом зале библиотеки приглашают собраться всех желающих познакомиться с новой серией уже любимой публикой пушкинианы Игоря Шаймарданова и побеседовать с автором о Пушкине, живописи, жизни и работе мастера. На встрече запланирован мастер-класс для юных любителей искусства, на котором художник покажет некоторые приемы художественного творчества в игровой форме.

Вход свободный. Улица Профсоюзная, д 2, актовый зал, 1 этаж.

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