В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске

11:18, 26 января 2017, ПАИ

В Пскове у дома на улице Вокзальной наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.

46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.