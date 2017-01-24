В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске
В Пскове у дома на улице Вокзальной наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержал гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. При проверке документов выяснилось, что он находится в федеральном розыске как уклоняющийся от исправительных работ.
46-летний мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.