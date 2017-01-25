Псковские единороссы попросили вице-губернатора Кузнецова оперативно отреагировать на ситуацию с платежами за ОДН

11:44, 26 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, на очередной сессии Псковского областного Собрания в ходе выступлений представителей фракций вице-спикер Виктор Остренко («Единая Россия») призвал курирующего отрасль ЖКХ вице-губернатора Александра Кузнецова оперативно разрешить ситуацию, сложившуюся в 2017 году с новым принципом оплаты общедомовых нужд.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Остренко попросил Кузнецова, который должен выступать сегодня с докладом на парламентском часе по вопросам газификации, осветить и проблемы с новыми строками в квитанциях по оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах, которые вызывали широкий общественный резонанс.

Он также призвал представителей исполнительной власти координировать действия для разъяснительной работы с населением по данному вопросу, которые ведут представители «Единой России».