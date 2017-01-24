Сигареты остаются основным товаром, незаконно перемещаемым с таможенной территории Евразийского союза

15:04, 26 января 2017, ПАИ

Основными товарами, незаконно перемещаемыми с таможенной территории Евразийского экономического союза, остаются сигареты, а при ввозе — товары народного потребления. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Сотрудники Псковской таможни зачастую во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по Псковской области на всех пунктах пропуска, как автомобильных, так и железнодорожных, выявляют сокрытия различных партий сигарет. Места сокрытия, марки автомобилей нарушители используют разные.

Рекордное единовременное обнаружение сокрытых от таможенного контроля сигарет было выявлено в конце прошлого года на МАПП Куничина Гора на российско-эстонской границе. Под видом древесного угля в транспортном средстве, следующем в Эстонию, перемещались 69 тыс. 376 пачек сигарет, общий вес груза составил 1320 кг.