В 2016 году Псковская таможня возбудила 60 уголовных дел

12:07, 26 января 2017, ПАИ

В 2016 году Псковская таможня возбудила 60 уголовных дел (в 2015 году – 41), большая часть из них касалась уклонения от уплаты таможенных платежей, контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской таможни, в отношении конкретных лиц возбудили 29 уголовных дел.

По уголовным делам доначисленные таможенные платежи составили свыше 29 млн рублей (за 2015 год – свыше 24 млн рублей).

Основной массив правонарушений, выявляемых Псковской таможней, относится к разряду административных. В 2016 году таможня возбудила 1590 дел об административных правонарушениях (в 2015 году – 1 тыс. 827). Доначисленные платежи по ним составили почти 55 млн рублей (в 2015 году – более 37 млн рублей).

В прошлом году значительно выросло количество наказаний, назначенных в виде штрафов по делам об административных правонарушениях (9 млн рублей). Значительная динамика назначенных штрафных санкций обусловлена рассмотрением 20 дел по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства) на общую сумму 8,96 млн рублей.