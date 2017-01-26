Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы

12:00, 26 января 2017, ПАИ

Администрация Псковской области готовит нормативный акт, согласно которому жители региона по итогам января 2017 года заплатят за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды (ОДН) не больше, чем в предыдущие месяцы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии Псковского областного Собрания, об этом вице-губернатор Александр Кузнецов заявил, комментируя обращение фракции партии «Единая Россия» с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию с платежами за ОДН.

Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества.

Александр Кузнецов также анонсировал «большие встречи с жителями и с экспертным сообществом», на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация. Кроме того, по его словам, в январе-феврале будет проведен мониторинг платежных документов управляющих компаний региона.

Вице-губернатор сообщил, что региональные власти готовят обращение в Минстрой РФ и выразил надежду, что депутаты поддержат аналогичное обращение в Госдуму РФ. В этих документах речь пойдет об изменении принципа оплаты ОДН. «Складывается парадоксальная ситуация: мы заставляли ставить приборы учета, а теперь переходим на нормативы оплаты», - пояснил он.

Кроме того, Александр Кузнецов заверил парламентариев, что в феврале «жители получат адекватные платежные документы».