1
12:00
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
11:53
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
21:06
Роскачество оценило российских кур
20:05
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
18:53
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас
11:35
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
10:41
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
Еще новости
Экономика

Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы

Администрация Псковской области готовит нормативный акт, согласно которому жители региона по итогам января 2017 года заплатят за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды (ОДН) не больше, чем в предыдущие месяцы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии Псковского областного Собрания, об этом вице-губернатор Александр Кузнецов заявил, комментируя обращение фракции партии «Единая Россия» с просьбой оперативно отреагировать на ситуацию с платежами за ОДН.

Напомним, после получения квитанций от управляющих компаний в январе 2017 года многие жильцы многоквартирных домов в Псковской области возмутились значительным увеличением расходов на оплату общедомовых нужд из-за новой методики расчёта платежей за коммунальные ресурсы (холодную и горячую воду, а также электроэнергию), которые тратятся для содержания общего имущества.

Александр Кузнецов также анонсировал «большие встречи с жителями и с экспертным сообществом», на которых будет обсуждаться сложившаяся ситуация. Кроме того, по его словам, в январе-феврале будет проведен мониторинг платежных документов управляющих компаний региона.

Вице-губернатор сообщил, что региональные власти готовят обращение в Минстрой РФ и выразил надежду, что депутаты поддержат аналогичное обращение в Госдуму РФ. В этих документах речь пойдет об изменении принципа оплаты ОДН. «Складывается парадоксальная ситуация: мы заставляли ставить приборы учета, а теперь переходим на нормативы оплаты», - пояснил он.

Кроме того, Александр Кузнецов заверил парламентариев, что в феврале «жители получат адекватные платежные документы». 

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы
26 января 2017
Александр Кузнецов: Жители Псковской области заплатят за ОДН в январе не больше, чем в предыдущие месяцы 1
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
26 января 2017
Гостиница из Острова попала в список 25 лучших B&B/мини-отелей России по версии пользователей сервиса Tripadvisor
Роскачество оценило российских кур
25 января 2017
Роскачество оценило российских кур
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
25 января 2017
Ставки по вкладам в российских банках снизились до минимума с начала февраля 2014 года
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас
25 января 2017
Александр Кузнецов: Уверен, что феврале псковичи получат квитанции за ОДН с меньшими цифрами, чем сейчас 11
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу
25 января 2017
Милонаец: Там, где есть конкуренция, государство должно уступить дорогу бизнесу 11
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс»
25 января 2017
УФАС продолжает судиться с предприятием «Псковавтотранс» 1
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся
24 января 2017
Новые правила оплаты за общедомовые нужды: откуда что берётся 18

Идет загрузка...