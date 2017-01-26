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Общество

В Великих Луках почти в два раза уменьшилось количество аварий на водопроводе

За последние годы в Великих Луках почти в два раза уменьшилось количество аварий, связанных с прорывами водопровода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на директора МП «Водоканал» Евгения Шумайлова.

При этом, как он отметил, нормативный срок устранения прорывов составляет сутки, но на практике сотрудники «Водоканала» справляются с авариями быстрее.

«Для устранения аварий бывает необходимо также получить согласование на земляные работы, разрешение от электриков. Если сигнал о прорыве поступает поздно вечером, то мы получаем нужные согласования утром, но, в любом случае, укладываемся в сутки», – рассказал Е. Шумайлов. В качестве примера он привел прорыв трубы на улице Зверева, 37, о котором стало известно 24 января в 17:00. Утром 25 января были получены все необходимые разрешения, и коммунальщики оперативно решили проблему, уже к 16:00 жители были вновь обеспечены водой.

В целом, подчеркнул директор МП «Водоканал», аварийность значительно снизилась благодаря проведению комплексных мероприятий по программе «Чистая вода», в рамках которой ремонтировались городские водоводы, в том числе 8 километров кольцевого водовода. Также была проведена очистка скважин для забора воды, вместо устаревшего и небезопасного хлорирования теперь применяются современные технологии. В результате не только повысилась надежность систем водоснабжения, но и заметно улучшилось качество воды, отметил Евгений Шумайлов.

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