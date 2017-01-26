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Общество

Псковские активисты ОНФ провели мониторинг состояния уличных теплосетей «С теплом – труба»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области присоединились к мониторингу ОНФ «С теплом – труба», целью которого является выявление фактов повреждения или отсутствия теплоизоляции сетей, приводящие к сверхнормативным потерям энергии. Общественники провели мониторинг состояния наружных тепловых сетей в Пскове, Великих Луках, а также ряде муниципалитетов региона. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

«Тема теплоснабжения является одной из острых в перечне коммунальных услуг для населения. К нам периодически поступают обращения граждан на низкую температуру в жилых помещениях в холодное время года, хотя, согласно санитарным правилам, норма составляет 20-22 градуса. Зачастую проблема холодных помещений связана с повреждениями теплоизоляции наружных теплотрасс», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ Всеволод Козловский.

В ходе проверки представители Народного фронта выявили нарушения изоляции наружных теплотрасс по нескольким адресам в областном центре. Так, на улице Индустриальная у дома № 5 зафиксированы обрывы теплоизоляции на нескольких участках длиной около 1,5 м. Аналогичная картина на теплотрассе, проходящей по улице Плехановский посад в районе дома №93, где также выявлено отсутствие теплоизоляции на трубе теплотрассы в нескольких местах. На улице Красноармейская у дома №16, где располагается областной противотуберкулезный диспансер, также зафиксированы нарушения изоляции наружной теплотрассы, в том числе и на противоположной стороне улицы, на теплотрассе, идущей вдоль здания управления Пенсионного фонда по Псковской области.

«Вдоль улицы Инженерная в областном центре на несколько километров тянется тепломагистраль – труба большого диаметра. Мы зафиксировали отсутствие изоляции на обширных фрагментах тепломагистрали у домов №5 и №7. Из-за отсутствия на некоторых участках сетей изоляционных материалов, повреждения теплоизоляции трубопроводов происходит значительная потеря теплоэнергии при ее транспортировке от котельной до квартир, социальных объектов», – отметил Козловский.

В городе Печоры проблемы с изоляцией наружных труб теплосетей были выявлены на улицах Садовая, Вокзальная, Свободы и Садовом переулке. Фрагментарно по длине трассы отсутствовала теплоизоляция на участках более 1 м.

«Эксперты ОНФ зафиксировали трубопроводы с отсутствием изоляции, разъеденные ржавчиной трубы. При этом теплопотери не учитываются при оплате за коммунальную услугу, качество подачи тепловой энергии во многих домах страдает, а люди не получают тепло в полном объеме. Бороться со сверхнормативными потерями теплоэнергии необходимо. Предотвратить их может соблюдение требований к теплоизоляции сетей», – подчеркнул Козловский.

По выявленным фактам ненормативного состояния тепловых сетей в региональном отделении Народного фронта готовят обращение в администрации муниципалитетов. Мониторинг состояния уличных теплосетей продолжается.

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