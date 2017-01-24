В Пскове проводится проверка по факту исчезновения 14-летней девочки

12:11, 26 января 2017, ПАИ

24 января 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Пскове. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организована доследственная проверка.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, благодаря принятым мерам удалось установить местонахождение девочки. Сейчас ее опрашивают следователи и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.