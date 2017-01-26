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Общество

Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу

27 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдут  небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -3 до +2 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.

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