Мокрый снег и дождь прогнозируют в Псковской области в пятницу

18:03, 26 января 2017, ПАИ

27 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -3 до +2 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - высокое.