Андрей Турчак обозначил основные направления совместной работы с правоохранительными органами

12:24, 26 января 2017, ПАИ

Сегодня, 26 января, губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в заседании коллегии УМВД России по Псковской области, посвященной итогам работы ведомства в 2016 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Выступая на заседании, глава региона заметил, что в течение 2016 года работа в сфере профилактики преступлений в области строилась в тесном взаимодействии между региональными органами исполнительной власти и органами внутренних дел. «Администрация области принимала, будет принимать и впредь все возможные меры для оказания всесторонней помощи в решении вопросов борьбы с преступностью», — подчеркнул губернатор.

В целях обеспечения правопорядка в регионе действует Государственная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Псковской области», на финансирование которой за последние два года из бюджета региона было направлено более 17 млн рублей. Глава региона обратил внимание, что во всех районах области реализуются аналогические муниципальные программы. «Финансирование программных мероприятий продолжится и в 2017 году», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в области реализуются 23 целевые программы, общая сумма финансирования составила 27 млрд рублей.

Отдельно губернатор остановился на вопросах обеспечения безопасности на дорогах. В этой связи он отметил стабилизацию ситуации. «Благодаря совместной работе на 20 процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий», — сказал Андрей Турчак.

Также он отметил эффективность реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в рамках которого установлены уличные камеры, которые способствовали раскрытию 156 преступлений и выявлению более 8 тысяч административных правонарушений. «Количество камер надо наращивать», — считает глава региона.

Говоря о задачах на текущий год, он отметил необходимость сосредоточить усилия на противодействии алкоголизации, на борьбе с контрафактной продукцией, преступлениями в сфере ЖКХ. Отдельно Андрей Турчак обратил внимание на контроль в сфере лесопользования. «Мы ожидаем в этой сфере более эффективной работы», — добавил он.

Отдельно губернатор отметил работу сотрудников полиции по пресечению преступлений экономической направленности. «В 2016 году число выявленных преступлений экономической направленности увеличилось на 15 процентов, задокументировано 75 преступлений коррупционной направленности», — подчеркнул глава региона.

В завершение выступления Андрей Турчак поблагодарил всех сотрудников полиции за тяжелый, но необходимый обществу труд и пожелал дальнейших успехов в службе на благо жителей Псковской области.

В продолжение коллегии начальник УМВД России по Псковской области Юрий Инстранкин озвучил итоги оперативно-служебной деятельности. По его словам, личный состав органов внутренних дел в минувшем году обеспечил общественный порядок и безопасность на территории области, в частности, при проведении 1 тыс. 800 мероприятий с массовым пребыванием людей. Сохранилась тенденция к сокращению уровня преступности в области, сократилось количество убийств, грабежей, краж чужого имущества. Сотрудники полиции выявили больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В ходе заседания коллегии были определены шаги дальнейшего повышения эффективности деятельности органов внутренних дел области.

Также лучшие сотрудники областного УМВД были награждены за высокие результаты оперативно-служебной деятельности. Андрей Турчак вручил нескольким сотрудникам псковской полиции благодарности Администрации области.