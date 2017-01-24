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В Пскове мошенник лишил горожанина денег под предлогом найма на работу

В Пскове и Острове неизвестные злоумышленники путем обмана завладели денежными средствами горожан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 21 января в областном центре неизвестный мужчина под предлогом найма на работу через один из сайтов в Интернете обманным путем получил 46 тысяч рублей, принадлежащих псковичу.

24 января в Острове другой мошенник под предлогом приобретения мебели через сайт в Интернете с использованием мобильных телефонов лишил местную жительницу 169 тысяч рублей.

Обстоятельства произошедшего уточняются в рамках проводимого по данным фактам расследования. 

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