Жительница Дедовичей попросила у губернатора помощи в лечении и обучении ребенка-инвалида

12:32, 26 января 2017, ПАИ

Жительница Дедовичей Анжела Матигулина попросила губернатора Псковской области Андрея Турчака предоставить жилье в Пскове или Псковском районе в связи с необходимостью проведения обследования, лечения и обучения детей в областном центре. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с приёма граждан главой региона 26 января.

Анжела Матигулина рассказала, что её ребенок - инвалид по слуху. «Мы его определили в спецшколу в Пыталово, но обучение не давало результатов. Ему тяжело переносить расставание с домом, с семьей, поэтому я бы хотела его перевести в псковскую школу. В нашем районе сурдопедагога нет, поэтому я обратилась с просьбой помочь - чтобы здесь учиться, нам надо здесь жить», - пояснила заявительница. Она отметила, что всего у нее 12 детей, 8 из них - приемные.

Начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов подтвердил, что в Дедовичском районе сурдопедагогов, действительно, нет.

Губернатор поручил «работать в этом направлении» и обеспечить ребенку домашнее обучение с подходящим сурдопедагогом. Также Андрей Турчак распорядился оказать многодетной семье помощь с выделением земельного участка в Дедовичах.

Кроме того, женщина рассказала, что семья собирается строить пристройку к дому, и губернатор поручил главе Дедовичского района помочь с лесом для строительства.

Также Анжела Матигулина обратилась с просьбой посодействовать с устройством сына на учебу. Андрей Турчак отметил, что ему помогут поступить в медицинское училище. «Свой врач будет в большой семье», - отметил губернатор.

По словам жительницы Дедовичей, её дочь мечтает стать кинологом. На это Александр Седунов сказал, что она сможет получить необходимую специальность в профильном учебном заведении в поселке Идрица Себежского района.