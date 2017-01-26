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Экономика

ОЭЗ «Моглино» снизила ставки аренды и выкупа земельных участков сразу в 100 раз

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ) «Моглино» под Псковом сразу в 100 раз снизила для резидентов ставки аренды и выкупа земельных участков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в ОЭЗ, такая мера стала возможной благодаря постановлению администрации Псковской области от 27 октября 2016 года № 351, согласно которому с 2017 года была снижена кадастровая стоимость земельных участков в границах особой экономической зоны.

Теперь инвестор может арендовать 1 Га земли по символической стоимости 690 руб/год.

После возведения объектов капитального строительства резидент имеет право выкупа арендуемого земельного участка. В следствие снижения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель промышленности стоимость выкупа снижена с 592 040 рублей/Га до 6 902 руб/Га. 

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