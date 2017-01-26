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Общество

Дебаты «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» стартуют в Пскове 31 января

31 января в 15:00 в Центре студенческих инициатив в Пскове (площадь Ленина, 2 с выходом в Университетский сквер) пройдут дебаты «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» в рамках проекта Союза собственников недвижимости Псковской области «Новое ТСЖ». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, темой дебатов будет «Молодежь и ЖКХ».

В дебатах примут участие команда «новичков», которую представят студенты ПсковГУ, и команда «экспертов», состоящая из представителей Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, УГХ Пскова, управляющих компаний.

Отметим, в рамках проекта «Новое ТСЖ» пройдет целая серия дебатов «Терки за ЖКХ – ЖКХ по чесноку» на актуальные темы в жилищно-коммунальной сфере Псковской области, основанные на жалобах и обращениях граждан. В дебатах будут участвовать представители органов государственной власти, местного самоуправления, жителей области и эксперты ЖКХ.

Проект ССН ПО «Новое ТСЖ» стал победителем конкурса администрации Псковской области по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.

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