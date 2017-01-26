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Общество

Турчак поручил Калашникову привести к нему «за ручку» застройщика дома 6А на улице Индустриальной в Пскове

Вопрос нарушения срока завершения строительства дома на улице Индустриальной, 6А в Пскове сегодня, 26 января, на личном приеме граждан рассмотрел губернатор области Андрей Турчак. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

К главе региона от имени дольщиков обратилась Галина Ременчик. Выслушав ее, Турчак сказал: «Сомнений в том, что дом при поддержке городской и областной администрации будет сдан, нет никаких». Он отметил, что на прием следовало пригласить представителей застройщика - компании ООО «Строй-Кром» - и прокурора. «Послушать хоть, что они скажут, а так мы можем бесконечно подгружать на себя обязательства», - добавил губернатор.

В свою очередь глава администрации Пскова Игорь Калашников сообщил: «Стоит вопрос по газу, застройщик должен «Газпрому» 1,5 млн рублей». С учетом этого обстоятельства Андрей Турчак предложил «поставить вопрос на паузу». «Я вытащу этого застройщика и сам с ним поговорю», - пообещал он.

«Вы уж поговорите с ним по-мужски! - отреагировал еще один заявитель Денис Поздняков. - У них [у застройщика — ПАИ] ведь есть что продавать, у меня знакомые из Санкт-Петербурга готовы купить. И они бы от долгов ушли, и мы бы были счастливы».

«Возьмите застройщика за ручку и завтра ко мне в кабинет», - поручил губернатор Игорю Калашникову. «Калашников вас к себе пригласит на следующей неделе и расскажет, как обстоят дела. Мы вам поможем, в этом не должно быть никаких сомнений», - обратился глава региона к заявителям.

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