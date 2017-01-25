Псковские депутаты отменили региональный закон, касающийся полномочий государственных унитарных предприятий

13:07, 26 января 2017, ПАИ

Депутаты Псковского областного собрания отменили региональный закон №1362-ОЗ от 7 марта 2014 года «О полномочиях государственных унитарных предприятий Псковской области по выполнению работ и оказанию услуг» в связи с требованием Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 6-й сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 26 января.

Напомним, указанный закон наделял областные госпредприятия «Фармация» и «Центр детского отдыха и оздоровления», подведомственные исполнительным органам госвласти региона, исключительными полномочиями по выполнению некоторых работ и оказанию услуг, которые могут оказывать хозяйствующие субъекты различных форм собственности на конкурентных рынках. В связи с этим 21 апреля 2014 года псковское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало действия регионального парламента по принятию соответствующего закона нарушением части 1 стать 15 Закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» и потребовало отмены нормативного акта.

Областное Собрание с доводами антимонопольного ведомства не согласилось и оспорило решение в Арбитражном суде Псковской области, который встал на сторону парламента. Однако УФАС обжаловало решение, и началась судебная тяжба по делу А52-1931/2015. В результате Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в Вологде, Арбтражный суд Северо-Западного округа и Высший арбитражный суд поддержали требования псковских антимонопольщиков. После этого УФАС обратилось в суд с иском о принуждении областного Собрания к отмене закона, который временно был оставлен без движения до момента рассмотрения вопроса самими депутатами.

После этого на основании поручения заместителя губернатора — руководителя аппарата администрации Псковской области Максима Жаворонкова был разработан законопроект о признании утратившим силу закон №1362-ОЗ.

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов рекомендовал принять законопроект в двух чтениях с двумя поправками. Председатель комитета Владимир Яников рассказал, что одна из них – техническая, а вторая заключается в том, чтобы законопроект вступил в силу через 80 дней, чтобы предприятия могли провести конкурсные мероприятия.

По итогам голосования законопроект о признании утратившим силу закона №1362-ОЗ был принят в 2-х чтениях с учетом поправок.