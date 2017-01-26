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Общество

Власти Псковской области помогут дочери умершей военнослужащей решить жилищный вопрос

Псковичка Эльмира Никитина пожаловалась на действия должностных лиц регионального комитета по делам строительства и ЖКХ по решению вопроса о предоставлении ей жилого помещения, как члену семьи военнослужащего, умершего после увольнения с военной службы. Этот вопрос рассмотрел губернатор области Андрей Турчак на личном приеме граждан 26 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Чем мы можем помочь?» - утчонил глава региона. Присутствующая на встрече тётя заявительницы Ольга Никитина рассказала, что ее сестра служила в Вооруженных силах РФ, была уволена, умерла после увольнения со службы. «После этого мою маму признали опекуном Эльмиры, она прописала ее во Владимирском Лагере. Эльмиру признали нуждающейся в жилье. Прошло 4 года. Мы писали обращение президенту. Сейчас Эльмира проживает со мной в Пскове - временно зарегистрирована», - пояснила женщина.

Представитель департамента имущественных отношений Андрей Соловьёв ответил, что претендовать на жилищный сертификат от Минобороны Эльмира Никитина может только в судебном порядке. Его должна была получить мать девочки, но не успела.

В свою очередь начальник областного управления по социальной защите населения Армен Мнацаканян добавил, что Эльмира может претендовать на жилье по месту учебы, то есть в Пскове. «Мы включим ее в список», - сказал он.

«Давайте проработаем с юристами судебный вариант и постараемся решить этот вопрос как можно скорее», - заключил губернатор.

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